Il tecnico del Crotone Giovanni Stroppa aspetta un rinforzo a centrocampo ma per il momento la trattativa con la SPAL per Di Francesco si è bloccata

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, si è momentaneamente interrotto lo scambio imbastito dal Crotone con la SPAL tra Jacopo Petriccione e Federico Di Francesco.

Quest’ultimo non è infatti convinto della destinazione e per questo motivo il Crotone ha deciso di chiedere un nuovo giocatore come contropartita, ovvero Alessandro Murgia.