Aspettando una risposta da Federico Bonazzoli, il Crotone aspetta Samuel Di Carmine. Trattativa ai dettagli con il Verona

Il Crotone sta per chiudere un colpo in attacco. Come riporta Gianluca Di Marzio, i pitagorici sono molto vicini a Samuel Di Carmine del Verona.

L’attaccante rinnoverà il suo contratto con i gialloblù e poi si trasferirà in Calabria con la formula del prestito secco fino a giugno.