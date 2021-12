Crotone, Modesto: «Udinese superiore, sbagliato il nostro atteggiamento»

Francesco Modesto, tecnico del Crotone, ha parlato dopo il brutto ko in Coppa Italia rimediato con l’Udinese

DICHIARAZIONI – «Per noi era un test importante per vedere tanti ragazzi che in campionato hanno giocato poco. Non c’è stato l’atteggiamento che mi attendevo. Sabato abbiamo una partita molto importante, se vogliamo portare qualcosa a casa che oggi sembra difficile, bisogna cambiare mentalità. Abbiamo preparato bene la partita, contro un avversario nettamente superiore, una squadra che ha una marcia in più fisicamente. E’ stato comunque un buon test ma ora dobbiamo pensare al nostro campionato che è duro, pensiamo al nostro obiettivo salvezza. Non è facile, devo cercare di tirare fuori il massimo. Dopo tante sconfitte l’autostima, il coraggio di fare di più si abbassano. Bisogna essere più sfacciati e coraggiosi, con quella sana follia, tutti uniti per l’obiettivo. Dobbiamo avere un pizzico in più di cattiveria».