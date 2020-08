Crotone Monopoli, rinviata l’amichevole del 30 agosto

Crotone Monopoli, rinviata l’amichevole in programma il 30 agosto. La comunicazione da parte del club biancoverde

Niente amichevole. Il test match tra Crotone e Monopoli, inizialmente in programma per il 30 agosto, è stato rinviato. La comunicazione è arrivata direttamente dalla società biancoverde tramite una nota ufficiale:

«Il test amichevole FC Crotone – Monopoli – si legge sul comunicato del club – in programma per domenica 30 agosto presso lo stadio “Ampollino” Villaggio Baffa, Cotronei (KR) è stata rinviata a data da destinarsi per motivi logistici».