Crotone-Napoli, 19ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Crotone–Napoli 0-1, decide la terza rete consecutiva di Marek Hamsik, la sua firma porta sui binari partenopei la combattuta gara dello Scida. Al Napoli la colpa di non aver capitalizzato a dovere tutte le occasioni prodotte, in particolare nella prima frazione di gioco. Partenopei campioni d’inverno con 48 punti in classifica: meglio ha fatto soltanto la Juventus di Conte nella stagione 2013-14, con ben 52 punti. Per il Crotone sono altre le gare in cui cercare punti cruciali in chiave salvezza.

Crotone-Napoli 0-1: pagelle e tabellino

MARCATORI: pt 17′ Hamsik

Crotone (4-3-3): Cordaz 6.5; Faraoni 5.5 (36′ st Aristoteles s.v.), Ceccherini 6, Simic 6 (1′ st Sampirisi 6), Martella 6.5; Rohden 5.5, Barberis 5 (28′ st Crociata 6), Mandragora 5.5; Trotta 5.5, Budimir 5, Stoian 6.5. A disposizione: Festa, Kragl, Suljic, Cuomo, Tonev, Borello, Cabrera, Viscovo, Simy. Allenatore: Walter Zenga

Napoli (4-3-3): Reina 5.5; Maggio 6, Albiol 6, Koulibaly 7, Hysaj 6.5; Allan 7, Jorginho 5.5 (32′ st Diawara s.v.), Hamsik 7; Callejon 5, Mertens 5 (44′ st Rog s.v.), Insigne 6 (22′ st Zielinski 6.5). A disposizione: Sepe, Rafael, Scarf, Maksimovic, Chiriches, Giaccherini, Leandrinho, Ounas. Allenatore: Maurizio Sarri

ARBITRO: Maurizio Mariani di Aprilia

NOTE: ammoniti Jorginho, Ceccherini, Albiol

CROTONE – IL MIGLIORE

Stoian 6.5: Buon dinamismo ed intraprendenza, crea dal nulla la prima vera occasione del suo Crotone – che arriva solo nella ripresa – con una conclusione che va fuori solo per questione di centimetri. Altre iniziative sparse qua e là nel corso della gara, non sempre si intende con i colleghi di reparto, con letture tutte da perfezionare nel tempo.

CROTONE – IL PEGGIORE

Barberis 5: Ci si attende un apporto quantitativo maggiore in opposizione alla proverbiale tela di palleggi che impone il Napoli alla gara, ma non emerge nulla in tal senso: qualche errore in disimpegno di troppo completa il quadro di una prestazione piuttosto debole. Sostituito nella ripresa dal più intraprendente Crociata.

NAPOLI – IL MIGLIORE

Hamsik 7: Terza firma consecutiva per il capitano del Napoli, letteralmente sbloccato dopo la fatidica rete che gli ha permesso di raggiungere il record di segnature spettante a Diego Armando Maradona: soluzione mancina di potenza e precisione che non lascia scampo a Cordaz, nel contesto di una prestazione fatta di qualità e quantità. Ritrovato.

NAPOLI – IL PEGGIORE

Callejon 5: Sarà che ha abituato a standard di tutt’altro livello, ma nella trasferta dello Scida appare in ritardo nella lettura di almeno tre occasioni: arrivano i soliti suggerimenti dalla sinistra, quelli che oramai il Napoli costruisce alla perfezione, ma lui se ne resta dietro al terzino – Martella nell’occasione – senza tagliare, fattore che non agevola la capitalizzazione dell’ingente produzione offensiva generata dalla banda Sarri.

Crotone-Napoli: diretta live e sintesi

SINTESI SECONDO TEMPO – Il Napoli gestisce sostanzialmente le operazioni, il minimo di affanno arriva per via di un primo tempo in cui avrebbe dovuto chiudere le operazioni: qualche chance per il Crotone, su tutte quella in avvio di ripresa con Stoian, poi la traversa di Insigne.

50′ – Fischio finale: Crotone-Napoli 0-1!

49′ – Contatto Maggio-Ceccherini in area partenopea: il calciatore del Crotone spinge l’esterno partenopeo

47′ – Hamsik per Callejon, in posizione di centravanti, ancora in ritardo però sul suggerimento dello slovacco

45′ – Quattro minuti di recupero sanciti da Mariani

44′ – Ultimo cambio per Sarri: Rog per Mertens

43′ – Scarico di Callejon per Diawara con Cordaz che salva all’incrocio, poco cattivo sul tap-in di Callejon

40′ – Ottimo impatto di Zielinski sulla gara: altra azione di forza sul versante mancino

39′ – Fallo di Aristoteles su Mertens che aveva saltato due difensori: è lo stesso belga a battere la punizione, ma la barriera devia in corner. Gomito di Budimir sulla punizione di Mertens: nulla di fatto

36′ – Problemi fisici per Faraoni: lo rileva Aristoteles

32′ – Errore in disimpegno di Albiol, Reina deve salvare sulla gran botta di Crociata!

32′ – Sostituzione Napoli: Diawara per Jorginho

30′ – Mandragora dalla lunga distanza: manca precisione

28′ – Cambia il Crotone: Crociata per Barberis

27′ – Destro improvviso di Hamsik: Cordaz smanaccia in corner

26′ – Si incarica della battuta il solito Mertens che vanifica l’occasione calciando alle stelle

25′ – Subito una gran giocata del subentrato Zielinski: dribbling in ripetizione che costringono il Crotone al fallo

22′ – Sostituzione Napoli: Zielinski per Insigne

21′ – Azione splendida del Napoli: l’assist finale di Hamsik non trova l’accorrente Callejon, troppo defilato nell’occasione

20′ – Corner di Callejon e colpo di testa di Albiol, trattenuto nell’occasione

18′ – Traversa di Insigne! Classica giocata dell’attaccante partenopeo: tiro a giro che scavalca Cordaz, salvato dal legno!

17′ – Male Reina in disimpegno, pallonetto di Trotta ed opposizione dell’estremo difensore iberico

15′ – Corner per il Crotone e petto di Mertens in piena area: non pare esserci tocco di braccio

13′ – Break Napoli sulla destra, ma Callejon manca due volte il servizio per Mertens

9′ – Altra conclusione di Insigne: sinistro però senza troppe pretese

7′ -Prima chance per il Crotone che sfiora il pareggio con Stoian: venti metri palla al piede e gran conclusione dalla distanza, diagonale che va fuori per questione di centimetri!

6′ – Ceccherini anticipa Hamsik, lanciato in profondità da Mertens

5′ – Azione tutta in rapidità degli uomini di Sarri: chiude Insigne ma il suo giro non vede lo specchio della porta crotonese

4′ – Stesso copione: è il Napoli a gestire le operazioni

1′ – Un cambio per Zenga: Sampirisi per Simic. Via alla ripresa di Crotone-Napoli

SINTESI PRIMO TEMPO – Dominio totale del Napoli, in pieno controllo della gara: unica colpa dei partenopei quella di non aver capitalizzato a dovere la mole di gioco proposta e ritrovarsi con una sola rete di vantaggio, su un Crotone che nulla ha potuto opporre. Decide momentaneamente capitan Hamsik, alla sua terza firma consecutiva in campionato.

45′ – Si va all’intervallo senza recupero: Crotone-Napoli 0-1

44′ – Altra giocata sull’asse Hysaj-Insigne, cross per Callejon che attende troppo dul secondo palo e si lascia anticipare dal ben appostato Martella

41′ – Si incarica della battuta da destra Mertens: il belga prova l’incrocio ma manca la mira

40′ – Numero straordinario di Allan: salta la difesa schierata del Crotone, Ceccherini deve abbatterlo per arginarne l’imperiosa avanzata

38′ – Ennesima azione di rara qualità del Napoli, tutta di prima intenzione: tela di passaggi che libera Mertens al tiro, soluzione a giro che non centra lo specchio della porta

35′ – Grande azione del Napoli: Allan per Callejon che fa il velo per Insigne, girata di prima intenzione e risposta eccellente di Cordaz che si salva in corner

31′ – Punizione per il Crotone: fallo di Jorginho su Barberis, batte Faraoni e respinge la retroguardia partenopea, irrompe Martella ma la sua battuta è altissima

29′ – Hamsik ci prova da centrocampo: Cordaz, inizialmente fuori dai pali, recupera senza affanno

27′ – Classico asse Insigne-Callejon: attento Martella, c’era Hysaj in sovrapposizione e meglio piazzato

25′ – Altra folata di un intraprendente Maggio: Mandragora fa buona guardia su Mertens

21′ – Break di Callejon e palla in profondità per Mertens, anticipo con buona scelta di tempo di Ceccherini

19′ – Altra chance per il Napoli: Callejon sceglie di servire Mertens tra due difensori avversari e non si accorge della comoda posizione di Insigne, che avrebbe depositato in rete a porta di fatto sguarnita

17′ – NAPOLI AVANTI! Segna ancora Hamsik! Assist perfetto di Allan e mancino del capitano slovacco che non lascia scampo alcuno all’incolpevole Cordaz. Terza rete consecutiva per Marek Hamsik!

17′ – Stesso copione: Martella anticipa Callejon, poi ribattuto il tiro di Hamsik

16′ – Gran cross di Hysaj per Mertens, provvidenziale l’intervento di Ceccherini in anticipo

13′ – Napoli ora stabilmente in avanti: cross di Insigne per Mertens che colpisce di testa, troppo debolmente però per impensierire Cordaz

12′ – Prima discesa di Maggio sulla destra e cross per Insigne che tenta la sforbiciata, si oppone Simic con il corpo

10′ – Azione in rapidità Hamsik-Insigne: stoppata la conclusione dello slovacco, poco egoista nell’occasione l’attaccante partenopeo

8′ – Asse Hamsik-Insigne-Hysaj sulla sinistra, la palla torna al Magnifico che però perde l’attimo per la scelta finale

7′ – Buona protezione della palla di Trotta e fallo di Mertens: nulla di fatto sulla seguente punizione

5′ – Fase di studio in avvio di gara: il Napoli al momento tiene le posizioni

1′ – Fischio d’inizio: via a Crotone-Napoli, anticipo del diciannovesimo turno di campionato ed ultimo del girone d’andata della Serie A 2017-18

Diretta live dalle ore 20.45

Il Napoli capolista vuole vincere per tenere a distanza minima la Juventus e – per quel che conta – prendersi il titolo di campione d’inverno: avendo la meglio sul Crotone, i partenopei chiuderebbero il girone d’andata a quota 48, con la proiezione dunque di un campionato da ben 96 punti. Dati pazzeschi che non garantiscono agli uomini di Sarri di vincere il titolo. Avversario odierno quel Crotone alla ricerca di punti chiave in ottica salvezza e che vorrà rifarsi dal pesante poker incassato all’Olimpico sul campo della Lazio. Tra pochi minuti via alla cronaca live con gli aggiornamenti in tempo reale su Crotone-Napoli. Distinte ufficiali e solo conferme per quanto concerne le scelte effettuate da Maurizio Sarri: in campo i titolarissimi, c’è dunque Jorginho in cabina di regia e non Diawara, spazio al tridente composto da Callejon, Mertens ed Insigne. Turnover rimandato alla sfida di Coppa Italia con l’Atalanta. Una novità per Zenga rispetto alle indiscrezioni della vigilia: c’è Faraoni e non Sampirisi a presidio della corsia difensiva destra, per il resto sarà ancora 4-3-3 con Trotta e Stoian che la spuntano su Tonev per completare il tridente con l’inamovibile Budimir.

Crotone-Napoli: formazioni ufficiali

Crotone (4-3-3): Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Simic, Martella; Rohden, Barberis, Mandragora; Trotta, Budimir, Stoian. Allenatore: Walter Zenga

Napoli (4-3-3): Reina; Maggio, Albiol, Koulibaly, Hysaj; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore: Maurizio Sarri

Crotone-Napoli: probabili formazioni e pre-partita

Crotone alle prese con la sostituzione dello squalificato Ajeti: dovrebbe spuntarla Simic al fianco di Ceccherini. Ballottaggio offensivo: due maglie per Tonev, Stoian e Trotta. Analogo problema difensivo per Sarri: non c’è Mario Rui, espulso nella vittoriosa sfida di una settimana fa con la Sampdoria. Al suo posto Maggio, con il contestuale spostamento di Hysaj sul versante mancino. Per il resto va in campo l’assetto base.

Crotone (4-3-3): Cordaz; Sampirisi, Ceccherini, Simic, Martella; Rohden, Barberis, Mandragora; Trotta, Budimir, Stoian. Allenatore: Walter Zenga

Napoli (4-3-3): Reina; Maggio, Albiol, Koulibaly, Hysaj; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore: Maurizio Sarri

Crotone-Napoli: i precedenti del match

Un solo precedente tra Crotone e Napoli disputato in Serie A all’Ezio Scida: gara che ha visto imporsi i partenopei con il risultato di 1-2, ottenuto nonostante l’espulsione rimediata da Gabbiadini nella prima frazione di gioco. Reti in ordine di Callejon, Maksimovic e Rosi allo scadere. Secco 3-0 nella sfida di ritorno, quando decise la doppietta di Insigne e la rete del solito Mertens.

Crotone-Napoli: l’arbitro del match

Dirige Maurizio Mariani, fischietto classe 1982 appartenente alla sezione di Aprilia. Un precedente stagionale per parte: con il Crotone nel battesimo dei calabresi in questa edizione alla Serie A, la sconfitta casalinga della prima giornata incassata dal Milan con il risultato di 0-3. Con il Napoli alla sesta giornata, in occasione della vittoria esterna sul campo della Spal (2-3). Nel complesso del campionato ha arbitrato otto gare ed estratto trentacinque cartellini gialli, alla media di 4.37 ammonizioni a partita.

