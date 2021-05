Crystal Palace, Hodgson dice addio: «Il momento giusto per allontanarmi dalla Premier League»

Roy Hodgson ha annunciato il suo addio alla panchina del Crystal Palace dopo 4 stagioni

A partire dalla prossima stagione, Roy Hodgson non sarà più l’allenatore del Crystal Palace. A comunicarlo è stato lo stesso club londinese tramite una nota ufficiale. Sempre attraverso i canali delle Eagles, il tecnico ha detto addio alla squadra che ha allenato per 4 stagioni.

«Dopo oltre 45 anni da allenatore ho deciso che è il momento giusto per me di allontanarmi dalla Premier League, quindi le nostre ultime due partite saranno le mie ultime come manager del Crystal Palace. È stato un periodo particolarmente gratificante della mia vita e della mia carriera calcistica aver potuto trascorrere queste ultime quattro stagioni con il Palace. Ora sento che alla fine di un’altra stagione di successi, in cui ci siamo assicurati il nostro status di Premier League, è il momento giusto per me di dimettermi dalle mie responsabilità di allenatore a tempo pieno».