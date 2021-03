Ian Baraclough, commissario tecnico dell’Irlanda del Nord, ha parlato in conferenza stampa al termine del match contro l’Italia: le sue dichiarazioni

PRESTAZIONE – «Abbiamo regalato opportunità, non vedo errori in particolare. Siamo delusi, guardando al gioco e alle azioni, abbiamo capito quel che è successo. Dalla videocamera non ho ancora visto le angolature, c’erano stati tre passaggi diretti e che non devono succedere. Noi non possiamo rimanere fermi su 45 minuti, ma non possiamo fare pressing per novanta come abbiamo cercato nel secondo tempo. Siamo stati passivi, c’è poco da dire. Abbiamo commesso degli errori, abbiamo dato il la per contrattaccare, non è solo un discorso di gioco, ma si è visto con McNair. Dobbiamo essere più decisi».

CONDIZIONE DELLA SQUADRA – «Era davvero molto difficile, vedere nuove facce e nuovi visi. È normale che non ci sia reattività ed esperienza, non tutti sono avanti. Ci sono opportunità che vogliamo dare».

QUALIFICAZIONE AI MONDIALI – «Non ho ancora visto gli altri incontri, cioè Svizzera-Bulgaria. Sappiamo di dovere batterci contro di loro. Dobbiamo migliorare performance e non regalare opportunità. Siamo stati passivi questa sera, siamo una squadra molto migliore di questa sera».