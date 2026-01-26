Connect with us

Cuenca Como, è fatta: si sta limando solo questo ultimo dettaglio con il Barcellona. Aggiornamenti importanti sull’affare

Cuenca Como, c’è l’accordo: si sta limando solo questo ultimo dettaglio con il Barcellona. Le novità sull’affare per il classe 2007

Il Como non smette di stupire e continua a guardare alla Spagna per costruire il proprio futuro. La società lariana ha praticamente chiuso un colpo di grandissima prospettiva: Andrés Cuenca sarà un nuovo giocatore bianco-blu. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, l’operazione è ormai definita nella sua sostanza. Il blitz della dirigenza comasca ha convinto il Barcellona e il ragazzo, superando la concorrenza e portando sulle rive del lago uno dei prodotti più interessanti del vivaio catalano.

Chi è Andrés Cuenca: il centrale moderno

Andrés Cuenca Cejudo è un nome che gli scout di mezza Europa hanno segnato in rosso da tempo. Difensore centrale mancino, cresciuto nella celebre “Masia” del Barcellona, incarna l’archetipo del difensore moderno di scuola spagnola: elegante nell’uscita palla al piede, dotato di ottima visione di gioco e intelligenza tattica superiore alla media per la sua giovane età. Nonostante la carta d’identità ancora verdissima (2007), Cuenca ha già mostrato doti di leadership nelle giovanili blaugrana e nelle selezioni minori della Spagna. Per il Como si tratta di un investimento tecnico importante, mirato a inserire qualità nella prima linea di costruzione.

Ultimo step: la formula del trasferimento

Se l’accordo tra le parti è totale sulla volontà di procedere, restano da limare le ultime valutazioni sulla formula del trasferimento. Dirigenza italiana e catalana sono al lavoro in queste ore per definire i dettagli burocratici. Dettagli che non mettono in discussione l’esito della trattativa. L’impronta di Cesc Fàbregas è stata verosimilmente decisiva per convincere Cuenca a scegliere la Serie A come trampolino di lancio.

