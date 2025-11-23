Cuesta post Verona Parma: «Sono molto contento della squadra. Su Pellegrino voglio dire questo» - Calcio News 24

Parma News
Cuesta post Verona Parma: «Sono molto contento della squadra. Su Pellegrino voglio dire questo»
Le dichiarazioni di Cuesta dopo quella che è stata la partita di Serie A Verona Parma
Ai microfoni di DAZN, l’allenatore Cuesta ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Verona Parma di Serie A.
PAROLE – «La cosa più importante è giocare bene, difendendo e attaccando nel modo giusto. Abbiamo fatto 15 tiri, la squadra è rimasta sempre compatta e si è sacrificata nel momento del bisogno. Sappiamo di dover migliorare, ma siamo sulla strada giusta. Ogni giocatore della squadra ha dato il suo contributo. Pellegrino è un esempio, un professionista di massimo livello che lavora su tutti i dettagli. Sono felice di poter lavorare con un giocatore come lui. È un calciatore completo, i singoli migliorano anche con la loro mentalità, mettendo in pratica tutto ciò che alleniamo».
