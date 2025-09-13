Cuesta analizza la sconfitta: «Peccato, abbiamo creato tanto. Il Parma deve riscattarsi» - Calcio News 24

Cuesta analizza la sfida del Parma contro il Cagliari: «Occasioni create, serve più concretezza»

Carlos Cuesta, allenatore del Parma, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita della terza giornata di Serie A 2025-2026 contro il Cagliari, guidato da Fabio Pisacane. L’allenatore ha commentato la prestazione della sua squadra e ha fatto un bilancio sull’andamento del campionato, sottolineando gli aspetti da migliorare e quelli positivi emersi nel match disputato alla Domus.

Cuesta ha aperto il suo intervento parlando dell’occasione perse dal Parma di conquistare punti importanti: «Abbiamo creato diverse occasioni, ma non siamo stati efficaci nel concretizzarle. È chiaro che dobbiamo lavorare di più per riuscire a mantenere un buon ritmo nella creazione di azioni offensive e, soprattutto, per aumentare la precisione sotto porta. Sono però assolutamente convinto che, con il tempo e l’impegno, riusciremo a migliorare questi aspetti. Siamo all’inizio di un percorso e molti giocatori sono appena tornati dagli impegni con le Nazionali. Stiamo cercando di accelerare questo processo per raggiungere una maggiore solidità e continuità».

L’allenatore del Parma si è poi soffermato sulle condizioni fisiche di Bernabè, uno dei giocatori chiave della sua squadra, rassicurando tifosi e addetti ai lavori: «Bernabè ha avuto soltanto crampi e un po’ di stanchezza, si tratta di un problema momentaneo e non dobbiamo preoccuparci. Ha dato il suo contributo e siamo fiduciosi che tornerà al massimo presto».

Cuesta ha parlato anche del sistema di gioco adottato, in particolare del doppio play che la squadra ha utilizzato durante il match: «Secondo me, il doppio play ha portato molta fluidità alla manovra. Tuttavia, quello che è mancato è stata un po’ di concretezza nelle fasi finali dell’attacco. Dobbiamo lavorare per migliorare questo aspetto e trasformare le occasioni in gol».

Infine, Cuesta ha commentato le condizioni climatiche durante la partita giocata alle 15 in Sardegna: «Se ci dicono di giocare alle 15, noi giochiamo alle 15, ma il caldo ha condizionato un po’ entrambe le squadre. È stata una partita difficile anche per questo motivo».

In sintesi, Cuesta conferma che il Parma sta lavorando duramente per migliorare in vista delle prossime partite, con l’obiettivo di fare punti e conquistare una posizione stabile in classifica.