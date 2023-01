Curva Lazio, oggi la sentenza sul ricorso per la chiusura

Dopo i cori razzisti verso Umtiti e Banda è arrivata la chiusura della Curva della Lazio per la sfida contro l’Empoli

Come riportato dal Corriere dello Sport, oggi ci sarà la risposta al ricorso dei biancocelesti che puntano sul fatto di vedersi vietare un’altra trasferta e non la chiusura della Curva per colpa di mille tifosi che potrebbero benissimo occupare anche altri settori dello stadio e dunque essere presenti lo stesso contro l’Empoli.