Curva Sud Milan, duro comunicato contro la società rossonera alla vigilia della sfida col Bari

Curva Sud Milan, il messaggio degli ultras scuote l’ambiente rossonero nel comunicato ufficiale: le parole dure dei tifosi

Il clima attorno al Milan si infiamma a poche ore dalla sfida con il Bari, non tanto per le questioni tecniche legate all’esordio stagionale, quanto per il durissimo comunicato diffuso dalla Curva Sud Milano sui propri canali social ufficiali. Il cuore pulsante del tifo organizzato rossonero ha infatti scelto di rompere il silenzio e denunciare una serie di provvedimenti che, a loro dire, minano la libertà di espressione e la tradizione del tifo a San Siro. Come riportato dalla Curva Sud Milano tramite i suoi canali social ufficiali, la nota parla apertamente di “regime autoritario” imposto dalla società, generando grande scalpore tra i sostenitori.

Gli ultras hanno sottolineato diversi punti critici: la mancanza di riscontro sui nuovi striscioni, il divieto di esposizione per molti di quelli storici e soprattutto l’imposizione di una black-list che impedirebbe a numerosi membri della curva, insieme a familiari e ragazzi incensurati, di abbonarsi al 2° anello blu. La contraddizione, evidenziata nel comunicato, sta nel fatto che pur essendo vietato l’abbonamento in quel settore, resta comunque possibile acquistare biglietti singoli partita per partita, rendendo la misura definita dagli stessi tifosi una “follia”.

Secondo quanto dichiarato, tra i nomi inseriti in questa lista figurano non solo i vocalist e i responsabili dei gruppi, ma anche chi si occupa delle coreografie, chi suona i tamburi e perfino i figli e le mogli di alcuni membri. Tutto ciò per aver preso parte a contestazioni pacifiche a Casa Milan, manifestazioni autorizzate ma mal digerite dalla dirigenza.

Il comunicato si chiude con parole dure, ribadendo che “non esistono le condizioni minime per tifare come da tradizione” e parlando di “repressione cieca e senza logica”. Senza la Curva Sud, lo stadio rischia di trasformarsi in un semplice “teatro”, privato della sua atmosfera unica. Un messaggio forte che arriva proprio mentre il nuovo tandem Igli Tare – Massimiliano Allegri prova a rilanciare il progetto sportivo rossonero. Resta ora da capire se ci sarà margine per un confronto o se la frattura rischia di allargarsi ulteriormente.