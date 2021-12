Da Insigne a Fabian e Koulibaly: il punto sugli infortunati del Napoli

Il Napoli ha diramato il report dell’allenamento odierno: il punto sugli infortunati in vista del prossimo match di Serie A

REPORT ALLENAMENTO – «Dopo la gara contro l’Empoli il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domenica a San Siro alle ore 20.45 per la 18esima giornata di Serie A. Dopo una prima fase di attivazione la squadra ha svolto lavoro di potenza aerobica, lavoro tecnico tattico e partita a campo ridotto».

INFORTUNATI – «Fabian non si è allenato per sintomi influenzali. Koulibaly ha fatto terapie e personalizzato in palestra e in campo. Lobotka terapie e personalizzato in campo. Osimhen personalizzato in campo. Insigne ha svolto lavoro di scarico in palestra. Zielinski non ha svolto allenamento per un fenomeno di tracheite. Si specifica inoltre che nella giornata di ieri si è sottoposto a tampone molecolare con esito negativo. Mario Rui ha svolto lavoro di scarico per affaticamento. Alessandro Zanoli è risultato negativo al Covid-19. Il calciatore nella giornata di oggi ha svolto gli esami previsti dal protocollo in vigore e nella seduta di oggi ha svolto parte del lavoro in gruppo».