Dabo scarica la Fiorentina: «È stata una brutta storia»

Il centrocampista della Spal Dabo si è presentato ai nuovi tifosi dopo il trasferimento dalla Fiorentina

La Spal ha presentato ufficialmente il nuovo acquisto Bryan Dabo, arrivato dalla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto: «Sono un giocatore con un fisico importante e una grande voglia. Ci servono fiducia, voglia e grinta. Raggiungere la salvezza? Sono pronto».

Il centrocampista ha parlato della sua esperienza in viola: «Una brutta storia. Mi sono allenato da solo e avevo come obiettivo quello di giocare a gennaio. Non ho fatto discussioni perché non sono il tipo. Ora sono focalizzato sulla salvezza della Spal».