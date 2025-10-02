D'Agostino (Avellino): «Vogliamo fare un campionato tranquillo, proveremo fino alla fine ad entrare nei playoff. Ero certo che Biancolino avrebbe fatto bene con noi» - Calcio News 24

D’Agostino, presidente dell’Avellino, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione

Angelo Antonio D’Agostino, presidente dell’Avellino, ha raccontato al Corriere dello Sport la situazione del club irpino, protagonista di una buona partenza nel campionato di Serie B.

IL PAREGGIO IN RIMONTA ALL’EUGANEO

«È chiaro che vorremmo sempre vincere, però è stato un pareggio anche meritato, perché siamo partiti con due reti sotto ma abbiamo recuperato bene e in pochissimo tempo. Potevamo addirittura fare il colpaccio alla fine con la traversa che abbiamo colpito ma comunque non ci lamentiamo: c’è un po’ di amaro in bocca ma stiamo attraversando un momento molto buono e non dobbiamo lamentarci. Ho fatto anche i complimenti ai ragazzi perché se la sono giocata con una squadra di tutto rispetto».

GLI OBIETTIVI DELL’AVELLINO

«Gli obiettivi sono in linea con quelli che erano all’inizio del programma sportivo che abbiamo fatto, anzi ancora meglio visti i risultati che stiamo ottenendo. Vogliamo fare un campionato tranquillo e magari diamo occhiata lassù (sorride, ndc)».

I PLAYOFF

«Sicuramente sarebbe un traguardo importante di cui stiamo parlando e sognavamo anche a inizio stagione. Ci speriamo, abbiamo le qualità ma adesso è ancora presto perché il cammino è lunghissimo: comunque ci proveremo fino alla fine».

BIANCOLINO

«Sta facendo benissimo, è una piacevolissima sorpresa ma ero convinto che avesse tutte le caratteristiche e le qualità per fare bene. E’ un uomo di squadra, della società, un’aziendalista che pensa sempre al bene dell’Avellino. E’ con noi da sempre, lui ha qualcosa di speciale che tanti altri allenatori magari non hanno e anche la sua esperienza da calciatore è un valore aggiunto: è un mix di elementi con una straordinaria capacità di sapere fare gruppo ed è fondamentale».

L’AVELLINO DI QUEST’ANNO

«Sta stupendo tutti, io faccio i complimenti in continuazione ai ragazzi, perché veramente sto vedendo un calcio che mi piace e mi diverto».

NOVITÀ SULLO STADIO PARTENIO

«Ci stiamo lavorando per cercare una soluzione, perché è uno dei temi che ci assilla un po’ e ci siamo già impegnando anche in vista del prossimo anno».