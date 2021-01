Dal Parma al Parma: Insigne il gol numero 100 con il Napoli

Questo pomeriggio Lorenzo Insigne proverà ancora una volta a segnare il suo gol numero 100 con la maglia del Napoli. I dettagli

Il capitano del Napoli Lorenzo Insigne è ancora alla ricerca del suo centesimo gol con la maglia azzurra fra tutte le competizioni. Per uno strano scherzo del destino, come riportato da Corriere dello Sport, Insigne potrebbe trovare la sua rete numero 100 contro la stessa squadra a cui segnò il suo primo gol in assoluto con il Napoli.

Il 16 settembre 2012, infatti, Insigne andò in gol contro il Parma, lo stesso avversario che questo pomeriggio alle 18:00 la squadra di Gennaro Gattuso affronterà al Diego Armando Maradona.