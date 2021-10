Dal Pino: «Governo? Non chiediamo regali. Club di Serie A a rischio»

Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de Il Sole 24 Ore

Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de Il Sole 24 Ore. Le sue parole sulla trattativa tra club, FIGC e Governo.

TRATTATIVA CLUB-FIGC CON IL GOVERNO – «Non stiamo chiedendo regali per il calcio, ma di un mero posticipo di adempimenti. In altre parole si tratta di somme di cui l’Erario si assicurerebbe comunque l’incasso a fronte del rischio, pretendendole oggi, che la crisi di molte società si aggravi, specie nelle serie minori, vanificando la pretesa tributaria. È un approccio strategico che un paese maturo come l’Italia deve avere nei confronti dello sport e del calcio. Sarebbe importante che nella prossima legge di bilancio fossero inseriti alcuni dei provvedimenti strutturali che abbiamo proposto».