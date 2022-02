Dalbert: «Scudetto? Spero lo vada all’Inter. Non lo sentirei mio»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Dalbert, laterale sinistro del Cagliari, ha parlato alla Gazzetta dello Sport della lotta scudetto. L’augurio verso l’Inter

LE PAROLE – «Spero che vincano lo scudetto perché ho ancora tanti amici in nerazzurro. Se vincono sono felice per loro, ma non sentirei il titolo un po’ mio perché non sono lì. Ho fatto la preparazione con loro ma poi ho scelto Cagliari»