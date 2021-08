Psg, dalla Francia: rimandato l’arrivo di Messi in città

Lionel Messi e il Psg sono ormai vicini. L’arrivo dell’argentino, secondo voci dalla Francia, sarebbe però stato rimandato

La trattativa Messi sta tenendo con il fiato sospeso il mondo del calcio. Il fuoriclasse argentino è pronto a ripartire dalla Francia dopo aver salutato il Barcellona, ma per il suo arrivo bisognerà aspettare ancora un po’. Inizialmente il suo sbarco a Parigi era previsto per le 13, ma come riferito da Le Parisien non è in programma nessun arrivo, con la sicurezza presente all’aeroporto Le Bourget che sarebbe stata alleggerita.