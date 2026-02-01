Dalla Roma alla Juventus a parametro zero: trasferimento clamoroso

La Juventus continua a lavorare per portare alla corte di Luciano Spalletti i migliori calciatori possibili: a partire da un giocatore attualmente in forze alla Roma.

La Juventus ha la chiara internzione di rinforzare la squadra allenata da Luciano Spalletti in vista dell’estate.

Nella speranza che il tecnico toscano riesca a trascinare la Vecchia Signora tra le prime quattro classificate in Serie A, ottenendo matematicamente l’accesso alla prossima edizione della Champions League e guadagnando anche non pochi soldi relativi al premio di partecipazione che spetta di diritto a chi ottiene tale prestigioso risultato.

In caso tutto andasse nella direzione giusta, la dirigenza bianconera ha già in mente più di un rinforzo per puntellare la rosa.

Stando a quanto riportato dal giornalista vicino alle vicende della Vecchia Signora, Romeo Agresti, la Juventus ha chiesto informazioni su Celik per giugno. Il suo contratto con la Roma, infatti, scadrà in estate. Proprio per questo, il club piemontese vorrebbe approfittarne.

La Juventus chiede informazioni per Celik: possibile colpo a zero

La Juventus vuole rinforzarsi in praticamente ogni reparto della rosa messa a disposizione di Luciano Spalletti, e Mehmet Zeki Celik appare come uno di quei giocatori che attrae non poco la dirigenza bianconera in questo preciso momento. Stiamo parlando di un terzino destro abile specialmente in una difesa a quattro, tuttavia la sua duttilità gli permette di giocare pure da esterno destro in un 3-5-2.

Celik alla Juventus, quote in rialzo (www.calcionews24.com – X Soy Calcio)

Inoltre, può essere impiegato pure in qualità di difensore centrale nella difesa a tre. Il calciatore classe 1997, con la maglia della Roma, in più di una occasione si è trovato a giocare molto spesso anche come difensore centrale di destra nella difesa a tre. Queste caratteristiche lo rendono senza la benché minima ombra di dubbio un autentico jolly difensivo, che può rendere in diversi ruoli del reparto di copertura, ma all’occorrenza anche spingere in avanti per cercare di rendere più efficace la manovra offensiva della squadra nella quale milita.

Il rinnovo con la Roma è molto difficile, quindi la Juventus tiene d’occhio quella che è un’autentica chance di mercato per quanto riguarda la sessione estiva che fra pochi mesi avrà inizio. Tale potenziale acquisto dimostra che la Vecchia Signora ci tiene a rendere il più ampia e competitiva possibile la rosa del futuro, quindi se da una parte questa decisione sorprende – essendo un giocatore appartenente a una rivale diretta – dall’altra è chiaro che Comolli e colleghi non si precludano nessuna eventuale trattativa, se questa può permettergli di riportare il prima possibile la Juventus al vertice della Serie A e dell’Europa che conta.