Dalla Spagna: «Haaland lascerà il Borussia Dortmund. Un club in pole»

Erling Haaland lascerà il Borussia Dortmund in estate: ne è sicuro il quotidiano spagnolo AS. Real Madrid in vantaggio sul PSG

Erling Haaland lascerà il Borussia Dortmund in estate. È questa l’indiscrezione lanciata oggi dal quotidiano spagnolo AS, che racconta le intenzioni dell’agente Mino Raiola di portare l’attaccante norvegese in un top club europeo.

Sulle tracce di Haaland ci sono Real Madrid e Paris Saint-Germain, ma la società di Florentino Perez sarebbe in netto vantaggio.