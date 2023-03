Dall’Inghilterra, Todd Boehly a un passo dall’acquisto dello Strasburgo

Todd Boehly, proprietario del Chelsea, sarebbe a un passo dall’acquistare anche lo Strasburgo, club storico di Ligue 1

Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese Guardian, infatti, il magnate americano nel corso degli anni ha provato anche ad acquistare una squadra tra Lione, Sochaux e Bordeaux, ma alla fine la scelta sarebbe ricaduta sullo Strasburgo. Il club francese si trova attualmente in lotta per non retrocedere in Ligue 2.