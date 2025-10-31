D’Ambrosio e la rivelazione di mercato: «Alla Fiorentina rifiutai questa big inglese. Indossare la maglia del Toro è sicuramente un’emozione forte»

D’Ambrosio si racconta. L’ex difensore, da poco ritiratosi, ha ripercorso ai microfoni di Radio TV Serie A i momenti più significativi della sua carriera

Appena appese le scarpe al chiodo, Danilo D’Ambrosio ha deciso di tornare indietro nel tempo e raccontare le tappe più importanti della sua carriera. Intervenuto a Radio TV Serie A, l’ex difensore ha condiviso due ricordi speciali, legati ai suoi primi anni nel settore giovanile della Fiorentina e all’esperienza intensa vissuta con la maglia del Torino.

GLI ESORDI ALLA FIORENTINA – «Prima della Fiorentina c’è stato un periodo dove avevo ricevuto attenzioni dal Chelsea, i miei genitori mi consigliarono di non pensare all’aspetto economico – mi avevano offerto delle belle cifre – ma di concentrarmi sul mio percorso che era appena iniziato. Sono andato dunque alla Fiorentina dove però ai classe ’88 ancora non facevano contratti professionistici ma dopo un paio di mesi per me fecero un’eccezione. Alla fine i consigli dei miei genitori si sono rivelati giusti soprattutto perché ho avuto la possibilità di giocare tanto. Dopo aver giocato con la Fiorentina nel campionato Primavera volevo misurarmi con il calcio dei grandi e sono andato in successione al Potenza, poi alla Juve Stabia, e infine al Torino dove con mister Ventura abbiamo raggiunto la promozione in Serie A».

IL LEGAME CON IL TORINO E SUPERGA – «Indossare la maglia del Toro è sicuramente un’emozione forte per tutto quello che rappresenta: vivi e percepisci l’amore dei tifosi per i colori, la storia e la squadra che è stata il Grande Torino. Vestire i colori granata non è semplice, è allo stesso tempo un vantaggio e uno svantaggio. Ogni volta che salivamo a Superga era per me un’emozione forte, un qualcosa che ti rimane dentro».

