D’Ambrosio: «La forza dell’Inter è il gruppo. Conte insegna calcio»

Danilo D’Ambrosio ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dell’Inter contro lo Shakhtar Donetsk. Le sue parole.

MATCH – «E’ una vittoria meritata. E’ una vittoria della squadra, del gruppo e non solo degli 11 che hanno giocato ma di tutta la rosa. Mai come quest’anno c’è la disponibilità da parte di tutti, c’è un tifo da parte di tutti. Tutti lottano per lo stesso obiettivo e questo è importante per chi gioca. Ed è importante per l’allenatore vedere un gruppo così voglioso».

SQUADRA – «Abbiamo giocatori davvero forti lì davanti. La forza di questa Inter è il gruppo. E’ il gruppo che esalta i singoli e fa sì che migliorino»

STAGIONE – «La cosa che mi rende tanto orgoglioso è che, a fine stagione, tutti mi dicano che è la mia miglior stagione. Me lo dicano ormai ogni anno. Il mio lavoro sta pagando. Voglio ringraziare la società, il mister e i giocatori che mi aiutano a dare il 100%»