D’Ambrosio: « Shakhtar? Nessun favorito. La maglia dell’Inter va meritata ogni giorno»

Danilo D’Ambrosio ha parlato ai microfoni di Sky Sport a due giorni dalla sfida di Europa League contro lo Shakhtar

Danilo D’Ambrosio ha parlato ai microfoni di Sky Sport a due giorni dalla sfida di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk. Le sue parole raccolte da Fcinternews.it.

AVVERSARI – «Li conosciamo li stiamo studiando bene: sono una squadra forte, con tante individualità. Davanti sono veloci e tecnici, nelle ultime stagioni hanno sempre fatto bene. Sulle fasce hanno qualcosa in più rispetto ad altre squadre. Ma noi siamo compatti sia in fase difensiva che in quella offensiva: li affronteremo come sempre, da squadra, uniti».

LUKAKU – «Lukaku è un grandissimo attaccante, come anche Lautaro e Alexis. Sono d’accordo con quello che ha detto il Mister: Romelu sta facendo cose straordinarie grazie alla squadra, che gli consente di fare gol, lo aiuta nei movimenti. Lui è forte fisicamente e cercheremo di sfruttarlo al meglio, soprattutto nell’area avversaria».

MIGLIOR MOMENTO DELLA CARRIERA – «Io sto attraversando un buon momento, ma tutta la squadra sta bene: non si arriva in semifinale di coppa solo con i singoli. L’allenatore e lo staff ci permettono di entrare in campo sempre pronti, sapendo ciò che dobbiamo fare. Poi ognuno deve mettere qualcosa di suo. Il segreto è uno: lavorare duramente e continuamente, non dare nulla per scontato. Questa maglia bisogna meritarsela ogni giorno».

MATCH – «Non ci sono favoriti, partiamo alla pari. La nostra forza è scendere in campo con una squadra determinata e con un gruppo unito».