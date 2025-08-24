Damiano David spettatore inferocito di Roma-Bologna: ecco con chi se l’è presa. Il noto cantautore e frontman dei Maneskin era all’Olimpico

La nuova stagione della Roma si apre con una vittoria di misura e un piccolo “giallo” sugli spalti. L’era di Gian Piero Gasperini sulla panchina giallorossa è iniziata ufficialmente con tre punti, grazie all’1-0 inflitto al Bologna di Vincenzo Italiano in un Stadio Olimpico gremito di tifosi e volti noti, desiderosi di assistere al primo atto del nuovo corso.

Tra le tante celebrità presenti, l’occhio delle telecamere ha inevitabilmente catturato una delle coppie più seguite del momento: Damiano David, frontman dei Måneskin e ormai lanciato anche nella sua carriera da solista, accompagnato dalla fidanzata, l’attrice e cantante americana Dove Cameron. La loro presenza non è passata inosservata, ma a far discutere non sono state le effusioni o i sorrisi, bensì un momento di pura e visibile rabbia che ha coinvolto il cantante al triplice fischio.

Mentre la maggior parte del pubblico celebrava il successo, le immagini hanno mostrato un Damiano visibilmente alterato, intento a discutere animatamente con qualcuno fuori dall’inquadratura. La scena, ripresa e immediatamente diventata virale sui social, ha scatenato la curiosità dei fan: con chi ce l’aveva il noto tifoso romanista? E perché essere così arrabbiati dopo una vittoria?

A porre fine a ogni speculazione è stato lo stesso Damiano, con la sua solita schiettezza. Rispondendo direttamente a un utente sotto un post su Instagram che si interrogava sull’accaduto, il cantante ha svelato il mistero con una frase tanto ironica quanto inequivocabile. Il destinatario della sua ira era nientemeno che l’arbitro, il signor Zufferli della sezione di Udine, definito sarcasticamente: “Con quel fenomeno vestito di giallo col fischietto”. Una passione, quella di Damiano, che evidentemente non si placa nemmeno di fronte a una vittoria, quando di mezzo c’è una direzione di gara ritenuta non all’altezza.