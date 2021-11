Dani Alves: «Darei il Pallone d'Oro ad Eriksen. Sul momento della Juve...»

Dani Alves ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine della cerimonia del Golden Foot: le sue dichiarazioni

PALLONE D’ORO – «Messi è stato mio compagno per tanti anni, potrebbe vincerlo lui e sarebbe sicuramente in buone mani visto la stagione che ha fatto ma io personalmente l’avrei dato ad Eriksen. Il calcio poteva dare un messaggio diverso in questa occasione, poteva andare oltre lo sport. Il calcio è vita, tanti miei ex compagni sono morti, io avrei dato un segnale forte a tanti bambini e l’avrei dato ad Eriksen».

JUVE – «Sono triste nel vedere la squadra in questa situazione. Penso però che possa tornare in alto, il calcio in Italia adesso è più equilibrato ma credo che i bianconeri restino una grande squadra e potranno risalire».