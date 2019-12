Dani Olmo, il Barcellona si fa avanti: presentata un’offerta

Dani Olmo, il Barcellona vuole riportare il giocatore in Spagna. Presentata una prima offerta formale alla Dinamo Zagabria

Dani Olmo è uno dei profili giovani in giro per l’Europa più appetibili per i grandi club, tra cui quelli di Serie A che hanno mostrato interesse. Sul calciatore della Dinamo Zagabria, tuttavia, è piombato il Barcellona.

Marca fa sapere come i blaugrana abbiano presentato al club croato una prima offerta formale. Per lui si tratterebbe si un ritorno, poiché è cresciuto nella Cantera della squadra spagnola fino al 2013.