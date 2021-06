Danimarca e Belgio rendono omaggio a Christian Eriksen dopo il malore accusato dal calciatore dell’Inter: il bellissimo gesto

Torna in campo la Danimarca dopo la grande paura per Christian Eriksen: il centrocampista dell’Inter fortunatamente ha superato quegli attimi terribili ed ora è in buone condizioni all’ospedale di Copenhagen, in attesa che gli venga impiantato un defibrillatore automatico.

Intanto, in Danimarca-Belgio c’è l’omaggio per Eriksen: al 10′ del primo tempo, palla fuori e lungo applauso commosso dei calciatori in campo e dei 25 mila del Telia Parken. Prima dell’entrata delle squadre l’ingresso delle maglie giganti delle due nazionali, con quella della Danimarca con il 10 di Eriksen.