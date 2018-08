Darmian-Napoli: si tratta. Malcuit l’alternativa

Napoli alla ricerca di un nuovo terzino. Matteo Darmian è balzato in pole. L’alternativa al moemnto è Malcuit

Il Napoli non ha chiuso l’accordo per Sabaly (causa problemi sorti durante le visite) e Arias (ha firmato con l’Atletico Madrid, sarà l’erede di Vrsaljko, ceduto all’Inter) e continua a lavorare per l’acquisto di un nuovo terzino. Gli azzurri seguono Matteo Darmian, terzino destro e sinistro, classe ’89, del Manchester United. Il giocatore vuole tornare in Italia e lo ha detto apertamente, Mourinho è disposto a lasciarlo andare ma solo alle sue condizioni.

Il club inglese ha chiesto 20 milioni (il giocatore ha un solo anno di contratto) ma potrebbe lasciarlo andare per 16-17 milioni. Il Napoli lo vorrebbe in prestito ma il giocatore dovrebbe prolungare l’accordo di un anno per permettere al Napoli di chiudere il trasferimento in prestito con riscatto e lo United vorrebbe lasciarlo andare solo a titolo definitivo. Tra le alternative c’è il 27enne Malcuit, come confermato da De Laurentiis: «Se tra i sei nomi per il terzino c’è Malcuit del Lille? Vero, è un profilo molto interessante».