Darwin Nunez Juventus, il quotidiano non ha dubbi! Chieste informazioni al Liverpool, si apre al prestito? Le ultimissime

Darwin Nunez Juventus, il quotidiano ne è certo! Chieste informazioni al Liverpool, si apre al prestito? Gli aggiornamenti

La Juventus è alla ricerca di un rinforzo in attacco per la prossima stagione e, secondo le ultime indiscrezioni di Tuttosport, Darwin Núñez rappresenta un’opzione concreta qualora non si riuscisse a chiudere la trattativa con il Paris Saint-Germain per Randal Kolo Muani. L’attaccante francese classe 1998, attualmente in forza al PSG, è la prima scelta del club bianconero, ma la complessità della trattativa potrebbe spingere la dirigenza a considerare alternative.

Núñez, punta centrale uruguaiana classe 1999, è arrivato al Liverpool nell’estate del 2022 per circa 75 milioni di euro. Dotato di grande esplosività, forza fisica e fiuto del gol, ha avuto un impatto altalenante nel calcio inglese ma ha comunque dimostrato qualità da attaccante di livello internazionale. La Juventus, attenta al mercato, ha avviato contatti esplorativi con i Reds per valutare la fattibilità di un’operazione in prestito, con diritto o obbligo di riscatto dilazionato, il cui valore complessivo si aggira tra i 60 e i 65 milioni di euro.

Il club torinese dovrà però fare i conti con la concorrenza agguerrita di Al Hilal. La formazione saudita ha già formulato un’offerta importante e risulta attualmente in vantaggio nella corsa al giocatore. Ciononostante, la Juve non intende mollare la presa: gli intermediari bianconeri stanno analizzando ogni dettaglio per rendere l’operazione sostenibile dal punto di vista economico.

L’eventuale arrivo di Núñez sarebbe un colpo di rilievo per Tudor, tecnico noto per la sua capacità di valorizzare i talenti offensivi. Inserire un giocatore del calibro dell’uruguaiano, in grado di attaccare la profondità e imporsi fisicamente, darebbe nuova linfa al reparto avanzato juventino.

La situazione resta fluida e nei prossimi giorni sono attesi sviluppi importanti che potrebbero cambiare le carte in tavola. Il futuro di Darwin Núñez è ancora da scrivere, e la Juventus è pronta a giocarsi le sue chance fino in fondo.