D’Aversa: «Domani partita di testa e di cuore: i ragazzi sono stati straordinari, dipende tutto da noi»

Le parole di Roberto D’Aversa, tecnico dell’Empoli, in conferenza stampa in vista della sfida salvezza dei toscani con il Verona

Roberto D’Aversa ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida dell’Empoli contro il Verona. Di seguito le sue parole.

FINE STAGIONE – «Sicuramente il fatto di avere lo stadio sold out è un fatto positivo, all’inizio sapevamo il nostro percorso perché è la storia del club. Questi ragazzi sono stati straordinari, abbiamo avuti bei momenti ma anche momenti di dolore. Adesso dipende da noi, molto probabilmente con una vittoria raggiungeremo il nostro obiettivo. Bisogna avere fiducia».

PRESSIONE – «Nella mia carriera quasi sempre ho lottato per la salvezza, per non sprecare energie bisogna solo pensare a quello da fare in campo. Domani sarà una partita di testa e di cuore, devono vivere la settimana con la tensione giusta e lavorare nel modo giusto. Hanno una gran voglia di scendere in campo, lavorano duramente dal primo giorno di ritiro e faremo di tutto per raggiungere il nostro obiettivo».

TIFOSI – «I nostri tifosi non sono mai venuti meno, ci hanno sempre sostenuto e dato fiducia. Se ci ritroviamo a giocarci questa possibilità all’ultima di campionato è soprattutto merito loro. Speriamo domani di poter chiudere tutti assieme il cerchio. Sarebbe una stagione straordinaria, con il raggiungimento della Coppa Italia, il lancio dei giovani».

COSA SERVE – «Domani non dobbiamo pensare a fare calcoli e a cosa faranno le altre sugli altri campi. Noi dobbiamo buttare tutte le energie sulla partita, la mentalità deve essere quella di fare bene solo per noi stessi. Sappiamo che il Verona ha due risultati. Dobbiamo giocare con calma, personalità, senza concedere nulla. Contro il Monza abbiamo sbandato per 10 minuti dopo il gol loro, siamo stati bravi a recuperare e a riprenderci».

SU ZANETTI – «Può essere una partita contratta. Anche loro hanno avuto momenti difficili, sono stati bravi a uscirne. Hanno avuto diverse possibilità per salvarsi in anticipo, non ci sono riusciti ma noi dobbiamo pensare a noi stessi e a vincere la partita».

“INCONSCIENTI”? – «Tutti quanti sappiamo l’importanza della gara di domani, ci giochiamo l’intera stagione. Sicuramente faranno di tutto per centrarlo. Anche i giovani in questo campionato hanno fatto un percorso di crescita, io difficilmente valuto i giocatori in base all’età. Sono qui perché sono meritevoli».

STAGIONE – «Questo anno è stato molto importante per me. Non è la stessa cosa, domani vivere il raggiungimento dell’obiettivo come una questione di vita o di morte. Abbiamo sofferto, abbiamo lavorato tanto. Un altro gruppo avrebbe mollato molto prima, non ci siamo esaltati né depressi. Veniamo da due vittorie, c’è entusiasmo ma dobbiamo chiudere il cerchio».

CONDIZIONE FISICA – «Tra ieri e oggi qualcosina è successo, dovremo stabilire qualcosa che non nominerò perché dovrò valutare. Abbiamo avuto un numero di infortunati superiori alla media ma non abbiamo mai creato alibi. I ragazzi che scendono in campo lo dovranno fare anche per coloro che ci hanno rimesso fisicamente e che non hanno potuto dare il loro contributo durante la stagione».

DUBBI DI FORMAZIONE – «Devo dire che Goglichidze è entrato molto bene a Monza, può essere un dubbio. Davanti mancherà Campaniello, dovrò anche valutare come dosare i ragazzi. Colombo ha fatto bene subentrando ma mi riservo domani la scelta iniziale».