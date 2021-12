Sampdoria, D’Aversa: «Il derby vinto ci ha dato una spinta in più»

Roberto D’Aversa, allenatore della Sampdoria, ha parlato al termine del match di Coppa Italia contro il Torino: le sue dichiarazioni

Roberto D’Aversa al termine della sfida di Coppa Italia ha parlato ai microfoni di Sportmediaset. Le sue parole:

VITTORIA – «Sono assolutamente soddisfatto. Credo che il risultato sia giusto e meritato per quanto creato. Sono felice per i ragazzi che hanno dimostrato di poter mettermi in difficoltà per le scelte. Ora dovremo affrontare la Juventus a Torino, facciamo un applauso a tutti i ragazzi».

SCINTILLA POST DERBY – «È chiaro che la vittoria ti dà qualcosa sotto l’aspetto dell’entusiasmo e convinzione nei mezzi. Il derby ci ha dato una spinta, ma non deve sfociare in euforia perché poi si abbassa il livello di attenzione. Sono felice per chi ha giocato meno, i giocatori hanno dimostrato di meritare questa maglia».

CONTINUA SU SAMPDORIA NEWS 24