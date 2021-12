L’arresto di Massimo Ferrero e la conseguente indagine della Procura non ha lasciato indifferenti la Sampdoria: le parole di D’Aversa

D’Aversa ha parlato della situazione in casa Sampdoria e sull’arresto dell’ex presidente Ferrero. Le sue parole:

ARRESTO FERRERO – «Non si può far finta di niente. La situazione non è semplice sotto l’aspetto umano c’è grande dispiacere per quello che stanno passando lui e la sua famiglia. Noi possiamo ragionare esclusivamente sul campo, l’unico modo per dargli delle soddisfazioni. Tutti dobbiamo impegnarci a ottenere dei risultati per il bene del club. Per il resto io non sto facendo niente di speciale, i calciatori sono bravi loro a gestire questi momenti. Per tutti noi non hanno precedenti. Siamo professionisti seri e dobbiamo esserlo a prescindere dalle problematiche esterne».

Intanto a Bogliasco arriva il consiglio d’amministrazione per supportare la squadra. Un segnale di vicinanza accaduto anche in occasione del derby contro il Genoa.

