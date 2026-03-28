David torna al gol con il Canada! Doppietta su rigore contro l’Islanda, poi lascia il campo per un infortunio

David si rilancia in Nazionale: doppietta dal dischetto contro l’Islanda, ma esce nel finale per un infortunio. Le ultime

L’aria della Nazionale sembra aver restituito energia e fiducia a Jonathan David. L’attaccante della Juventus ha ritrovato il feeling con il gol indossando la maglia del Canada, protagonista nell’amichevole contro l’Islanda terminata 2-2. Il centravanti si è preso la scena firmando una doppietta su rigore e trascinando la squadra, in una serata resa ancora più speciale dal premio ricevuto prima del match come miglior calciatore canadese del 2025.

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In campo per 87 minuti, prima di uscire per un problema fisico da valutare, David è stato il giocatore più incisivo dell’incontro, mostrando freddezza e personalità nei momenti decisivi. Le due reti dal dischetto hanno confermato la sua leadership e la sua capacità di essere determinante quando conta, qualità che in Nazionale continua a esprimere con grande continuità.

Questi segnali positivi arrivano in un momento delicato della sua esperienza alla Juventus, dove l’attaccante sta trovando poco spazio nelle rotazioni di Spalletti e dove l’esclusione totale contro il Sassuolo aveva alimentato dubbi sul suo ruolo nel progetto tecnico. In casa bianconera si spera che la doppietta e la ritrovata autostima possano rappresentare la scintilla per rilanciarlo nel finale di stagione, restituendogli centralità e convinzione anche in Serie A.