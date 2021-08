Suazo: «Cagliari un continuo “non si sa” come da tradizione»

L’ex attaccante del Cagliari David Suazo ha parlato della situazione dei rossoblù verso la prossima stagione

Ai microfoni dell’Unione Sarda ha parlato l’ex attaccante del Cagliari David Suazo:

CAGLIARI – «Sta nascendo un bel Cagliari come ormai da tradizione é un continuo “non si sa” aggravato da infortuni come la perdita spiacevolissima di Rog che neppure la società si aspettava dopo averlo giustamente atteso. Una figura importante per quello che aveva dato e ora occorrerà mettersi all’opera per trovare un sostituto, in attesa degli esiti degli esami medici».

