Davide Calabria sul derby Inter Milan: «Il derby di Milano è unico. Voglio ricordare questi match»

Davide Calabria ricorda i suoi derby contro l’Inter: «Il derby di Milano è unico»

L’ex difensore e capitano del Milan, Davide Calabria, oggi in forza al Panathinaikos, ha rievocato i ricordi più belli legati al Derby della Madonnina. Intervistato da Milanisti Channel, Calabria ha raccontato le emozioni vissute negli anni in cui ha affrontato l’Inter, partendo già dai livelli giovanili fino ad arrivare alle sfide da protagonista in prima squadra.

L’ex rossonero ha sottolineato quanto intensi fossero quei confronti: «Erano derby tosti, sentiti», ha detto Calabria, ricordando in particolare due avversari che lo hanno messo alla prova già da giovane: Federico Dimarco e Federico Bonazzoli. Dimarco, secondo Calabria, era un talento già quotatissimo nelle giovanili, e ogni duello con lui si trasformava in una vera battaglia sportiva. Bonazzoli, invece, mostrava già allora il vizio di segnare contro il Milan, abitudine che, secondo Calabria, non ha ancora perso.

Parlando del fascino del derby, Calabria non ha avuto dubbi nel definirlo la partita più bella di tutte: «Perché c’è rispetto, non ci si ammazza calcisticamente parlando; ma c’è tanta rivalità, la sentiamo da matti. Nessuna città ha il nostro derby, non c’è, con tutto il rispetto per tutti, un derby vero, di tradizione e di prestigio come quello di Milano. È il miglior derby di tutti».

Il terzino ha anche ricordato come la partita non sia solo una sfida sportiva, ma un vero e proprio evento che unisce e divide allo stesso tempo: «Il derby ti fa vivere emozioni uniche. Anche quando ero ragazzo nel vivaio, ogni partita contro l’Inter era speciale. L’adrenalina, la pressione, il confronto diretto con avversari forti: tutto questo ti formava come calciatore».

Nonostante ora Calabria segua il derby da tifoso, lontano dal rettangolo verde di San Siro, il suo legame con il Milan resta intatto. L’ex capitano rossonero ha ammesso che guardare le sfide dall’esterno non è facile: «Seguo sempre il Milan, soprattutto il derby. Anche se ora non ci gioco più, l’emozione resta la stessa, perché il derby è speciale, non ha eguali».

Concludendo, Calabria ha ribadito il ruolo unico della stracittadina meneghina nel panorama calcistico: una rivalità storica che combina rispetto e competizione, tradizione e prestigio. Per lui, e per tutti i tifosi milanesi, il derby di Milano rimane un appuntamento sacro, un evento capace di fermare la città e accendere passioni ogni volta che Inter e Milan si affrontano.

