Davis dopo Udinese Lazio: «Gol? Non ricordo bene, è successo tutto molto in fretta. Sicuramente l’ho toccata con l’esterno e poi…»

Davis dopo Udinese Lazio: le parole dell’attaccante bianconero dopo il gol che ha pareggiato l’incontro del match della 17a giornata

Al termine di Udinese Lazio, match valido per la 17ª giornata di Serie A e chiuso sul punteggio di 1-1, l’attaccante friulano Keinan Davis è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la gara e, soprattutto, l’episodio che ha deciso il finale del match. Il suo gol, arrivato nei minuti conclusivi, ha acceso il dibattito per un possibile tocco di mano nel corso dell’azione, poi giudicata regolare dopo la revisione al VAR.

IL TOCCO DI MANO SUL GOL – «Non ricordo bene, è successo tutto molto in fretta. Sicuramente l’ho toccata con l’esterno e poi forse è andata sulla mano, ma è stato tutto molto veloce».

IL CONFRONTO CON ZAPATA – «Lo spero. Ho il mio percorso, ma posso solo crescere e migliorare».

Un messaggio chiaro, che guarda al futuro con umiltà e ambizione. Per Davis, il gol contro la Lazio rappresenta un passaggio importante nel suo cammino con l’Udinese, non tanto per le discussioni che ne sono seguite, quanto per la fiducia e la continuità che l’attaccante inglese è chiamato a costruire nel prosieguo della stagione.

Proteste della Lazio che poi sono culminate nel silenzio stampa a fine partita.