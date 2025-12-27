Diretta Gol Serie A LIVE: sintesi, risultati, moviola delle sfide delle 15

Serie A
Diretta Gol Serie A LIVE: Torino Cagliari 0-0, Lecce Como 0-0
Diretta Gol Serie A, sfide valido per la 17esima giornata di campionato : sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE
La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite di Lecce Como e Torino Cagliari, valevole per la 17esima giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/2025.
LIVE LECCE COMO
INIZIA LA SFIDA!
LE FORMAZIONI UFFICIALI
LECCE (4-2-3-1): Falcone, Veiga, Siebert, Gabriel, Gallo, Kaba, Ramadani, Maleh, Pierotti, Stulic, Sottil. All. Di Francesco
COMO (4-2-3-1): Butez, Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Moreno, Perrone, Da Cunha, Vojvoda, Paz, Rodriguez, Douvikas. All. Fabregas
SEGUI IL LIVE DI TORINO CAGLIARI QUI
LE FORMAZIONI UFFICIALI
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Tameze, Maripan, Ismajli; Pedersen, Asllani, Gineitis, Lazaro; Vlasic; Adams, Simeone. Allenatore Baroni.
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Mazzitelli; Palestra, Adopo, Deiola, Prati, Idrissi; Gaetano, Kilicsoy. Allenatore: Pisacane
LEGGI ANCHE – Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV