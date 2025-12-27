Udinese Lazio, i biancocelesti vanno in silenzio stampa! La decisione dopo il gol convalidato a Davis costato il pareggio dei bianconeri

Udinese Lazio, la rete di Davis fa infuriare il club capitolino: protesta ufficiale dopo l’1-1 e biancocelesti che vanno in silenzio stampa!

Il finale di Udinese Lazio è destinato a far discutere a lungo. Una gara che sembrava ormai indirizzata verso una vittoria esterna dei biancocelesti si è invece chiusa sull’1-1, con un episodio controverso che ha scatenato la dura reazione del club capitolino.

La squadra allenata da Maurizio Sarri era riuscita a sbloccare il match nel finale grazie a un’autorete di Oumar Solet, difensore friulano, un episodio che sembrava poter consegnare alla Lazio tre punti preziosi in trasferta. Nei minuti di recupero, però, è arrivata la doccia fredda.

Il gol contestato e la rabbia della Lazio

La rete del pareggio dell’Udinese, firmata da Keinan Davis, è arrivata al termine di un’azione viziata, secondo la Lazio, da un tocco di braccio dell’attaccante inglese. Un episodio non sanzionato né dall’arbitro né dal VAR, che ha cambiato radicalmente l’esito della partita e acceso le proteste biancocelesti.

La decisione ha immediatamente fatto esplodere la rabbia dell’ambiente laziale, convinto di aver subito un torto arbitrale decisivo in un momento chiave della gara.

Silenzio stampa e comunicato ufficiale

Al triplice fischio, la Lazio ha scelto una linea durissima. La società ha diffuso un comunicato ufficiale per manifestare il proprio dissenso sull’episodio del pareggio e ha deciso contestualmente di non rilasciare dichiarazioni ai media. Nessun tesserato si è presentato davanti a microfoni e telecamere, in segno di protesta per quanto accaduto nel finale.

Il silenzio stampa rappresenta un segnale forte e inequivocabile, volto a sottolineare il profondo malcontento del club per una decisione ritenuta determinante sull’esito del match.

Un punto che pesa sulla classifica

L’1-1 maturato a Udine lascia l’amaro in bocca alla Lazio, che vede sfumare ancora una volta un risultato pieno nei minuti conclusivi. Un punto che pesa sulla classifica e che contribuisce ad alimentare il clima di tensione attorno alla squadra di Sarri, chiamata ora a reagire sul campo dopo una serata segnata più dalle polemiche che dal calcio giocato.