DAZN, nuova offerta lampo per il Black Friday 2025: c’è fino a mezzanotte

Con la fine della precedente promozione terminata il 26 novembre, DAZN torna alla ribalta proponendo per il Black Friday 2025 una nuova occasione pensata per chi vuole accedere all’intero mondo sportivo della piattaforma, inclusa la Serie A.

L’offerta rappresenta uno degli sconti più consistenti mai applicati sul piano Full e sarà disponibile solo per poche ore, ovvero fino alle 23:59 di oggi. Un’opportunità molto interessante per nuovi utenti e per chi possiede un profilo inattivo.

La nuova promo DAZN Full per il Black Friday 2025: prezzo scontato del 55% per tre mesi

In concomitanza con il Black Friday, DAZN mette a disposizione il suo piano Full a un costo eccezionalmente basso: fino alle 23:59 di oggi, 28 novembre 2025, è possibile attivare l’abbonamento Full al prezzo di 19,99 euro al mese. Non sono escluse possibili proroghe, ma al momento non ci sono conferme in merito.

La promo è accessibile sia ai nuovi iscritti sia a chi ha un account già creato ma senza un abbonamento attivo. Il taglio applicato supera il 50% rispetto al canone standard di 44,99 euro mensili e copre i primi tre mesi, portando il risparmio complessivo intorno ai 75 euro. Trattandosi di un piano mensile, resta la piena libertà di recesso: basta disdire con 30 giorni di anticipo per evitare il rinnovo a prezzo pieno.

Restano attivi – ma non coinvolti nella promozione – anche i pacchetti annuali: quello con pagamento mensile da 34,99 euro e l’opzione in unica soluzione da 359 euro.

Il piano DAZN Full include tutte le partite di Serie A (con sette gare a giornata in esclusiva), l’intero campionato di Serie B e numerose competizioni internazionali. A questo si aggiunge il catalogo sportivo completo della piattaforma. È possibile guardare i contenuti su due dispositivi contemporaneamente, purché connessi alla stessa rete domestica.