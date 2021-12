De Agostini sulla Juve: «Scudetto e Champions c’è da sperare in passi falsi altrui»

L’ex terzino della Juventus De Agostini ha parlato ai microfoni di Juventus News 24: ecco le sue parole sul campionato e sul mercato

Luigi De Agostini, storico ex della Juventus, ha parlato ai microfoni di Juventus News 24.

SCUDETTO E CHAMPIONS – «La distanza è ancora molta, oltre a vincere le partite la Juve dovrà sperare anche in qualche passo falso di quelli che stanno davanti. Champions a rischio? In questo momento sì, bisognerà fare il massimo e sperare anche nei risultati e nelle “disgrazie” altrui».

VLAHOVIC – «Non lo so se sia Vlahovic o meno, però sicuramente un attaccante penso che serva. Potrebbe però servire anche un giocatore per ruolo, anche un difensore e un centrocampista oltre all’attaccante per coprire la rosa. Perché poi la stagione è lunga e gli obiettivi sono tanti e quindi c’è sempre bisogno di forze nuove».

