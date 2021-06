De Biasi: «Difesa e contropiede sono superati, Mancini l’ha capito»

Gianni De Biasi, ct dell’Azerbaigian, ha parlato a Repubblica di Mancini e dell’Italia: le sue parole

Gianni De Biasi, ct dell’Azerbaigian, ha parlato a Repubblica di Mancini e dell’Italia. Le sue parole.

«Difesa e contropiede sono passati di moda, Mancini l’ha capito. La Nazionale gioca un calcio propositivo, andando spesso all’attacco. Ormai si vince solo così. Mancini sta facendo un ottimo lavoro, dando agli Azzurri una mentalità vincente e lanciando tanti giovani. La rivoluzione però è partita secondo me più da lontano, da quando la vittoria vale tre punti. Speculare sul risultato non paga ormai e ci abbiamo messo un po’ di tempo in più rispetto agli altri per capirlo…»