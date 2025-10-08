De Bruyne campione anche fuori dal campo: il gesto per aiutare i bambini malati. Il belga del Napoli mostra tutto il suo lato umano

La classe è intramontabile, ma per dominarle le partite serve ancora il motore di un atleta vero. E Kevin De Bruyne, nella sua nuova vita a Napoli, sta dimostrando di averlo ancora, più potente che mai. Le recenti prestazioni contro lo Sporting e, soprattutto, contro il Genoa sono state la perfetta sintesi della sua grandezza: un professore del calcio capace di salire in cattedra, trascinare i compagni, giocare divinamente per la squadra e, quando serve, decidere le partite da solo.

Questa rinascita è il frutto di una determinazione feroce. Dopo un paio di anni complessi, segnati da infortuni che ne avevano minato la continuità, De Bruyne si è rimesso in gioco sotto la guida di un allenatore che non fa sconti a nessuno. Il risultato è un campione che, con 24 titoli già in bacheca, ha ancora la fame di un esordiente. La sua condizione fisica è straripante: i dati sui chilometri percorsi in ogni partita sono costantemente tra i più alti della squadra, spesso superiori persino a quelli di un maratoneta come McTominay. Ma non è solo resistenza: sono i suoi sprint, le sue accelerazioni, a spaccare la monotonia delle partite e le difese avversarie. L’esempio perfetto è la gara contro il Genoa: il suo ingresso in campo ha innescato la rimonta e sigillato la vittoria.

Ma la grandezza di De Bruyne non si misura solo sul rettangolo di gioco. In questi giorni, mentre si prepara a rispondere alla chiamata della nazionale belga per le sfide contro Macedonia del Nord e Galles, il fuoriclasse ha mostrato ancora una volta il suo lato umano. Da sempre impegnato nella lotta contro le malattie metaboliche infantili, Kevin ha compiuto un gesto di straordinaria generosità.

Ha donato un’opera d’arte non da un magazzino, ma dalla sua collezione personale, un quadro che era appeso nel suo salotto. Il dipinto, dell’artista tedesco Claus Bertermann, sarà esposto al Castello di Poeke durante la Biennale d’Arte Contemporanea, per poi essere messo all’asta nell’ambito dell’iniziativa “Art4KidsByKDB”. L’intero ricavato sarà devoluto all’organizzazione no-profit dell’Ospedale Universitario di Gand che si occupa proprio di queste patologie. Un fuoriclasse in campo e, soprattutto, nella vita.