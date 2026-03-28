De Bruyne interviene sul caso Lukaku: «A Napoli tutto viene amplificato…»

De Bruyne, dal ritiro del Belgio, è intervenuto così a proposito del caso Lukaku. Queste le dichiarazioni del centrocampista belga

Direttamente dal ritiro della nazionale del Belgio negli Stati Uniti, Kevin De Bruyne ha affrontato apertamente i temi più caldi del momento in conferenza stampa. Il fuoriclasse si è soffermato a lungo sul momento particolarmente delicato che sta vivendo il suo compagno di squadra Romelu Lukaku con la maglia del Napoli. Da vero leader dello spogliatoio, il centrocampista ha offerto un’analisi lucida e puntuale, mettendo in luce le difficoltà ambientali e fisiche affrontate dall’attaccante in questa fase della stagione.

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Il peso dell’ambiente: le pressioni della piazza partenopea

La piazza calcistica campana vive lo sport con una passione viscerale, un fattore che a volte può trasformarsi in un’arma a doppio taglio. De Bruyne, pur mantenendo il giusto distacco, ha inquadrato perfettamente il contesto in cui opera l’amico: “A Napoli c’è sempre tanto rumore, tutto viene amplificato”.

Riguardo al periodo complicato del centravanti azzurro, il trequartista belga ha aggiunto un pensiero di grande supporto: “Non conosco i dettagli, ma è chiaro che la situazione di Rom è complicata. Si è infortunato e non è stato al meglio. Spero che Romelu torni il prima possibile”.

Infortuni a confronto: la differenza nei percorsi di riabilitazione

Un tema cruciale toccato durante l’incontro con i media è stato quello della gestione degli infortuni. Entrambi i campioni sono reduci da lunghi stop, ma la strategia di recupero è stata diametralmente opposta. Sottolineando l’importanza di un iter medico coerente, De Bruyne ha tracciato un paragone netto: “Io ho fatto una riabilitazione completa in Belgio, lui metà ad Anversa e metà a Napoli. Quando ci sono due prospettive diverse, diventa difficile lavorare insieme. Non è l’ideale per essere al top”.

Il ritorno in campo, il Mondiale e la sfida agli USA

Mettendo da parte le questioni altrui, il talento belga ha poi rassicurato i tifosi sulla propria condizione fisica, dimostrando grande ottimismo per il rientro: “Sto prendendo ritmo, ho già giocato più di quanto pensassi. Mi alleno con la squadra da quattro settimane e mi sento bene”.

A dispetto dell’età, non ha alcuna intenzione di fermare il suo percorso internazionale: “Non penso di lasciare la nazionale dopo il Mondiale, finché starò bene continuerò”. Infine, ha spostato il focus sull’imminente test amichevole che attende la squadra, avvertendo i compagni sulle insidie della nazionale a stelle e strisce: “Abbiamo visto che giocano in modo aggressivo, vorranno dimostrare il loro valore”. Parole da autentico trascinatore, pronto a indossare la fascia da capitano.