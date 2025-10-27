De Gea, scossa clamorosa del portiere della Fiorentina! Cosa è successo? - Calcio News 24

Fiorentina, De Gea ha voluto parlare così in conferenza stampa. La situazione

La Fiorentina sta attraversando un periodo complicato e il portiere David De Gea ha parlato con grande sincerità della situazione attuale della squadra, sottolineando la necessità di reagire e ritrovare fiducia. Come riportato in conferenza stampa dal sito LabaroViola, l’estremo difensore spagnolo ha ammesso che l’avvio di stagione non è stato all’altezza delle aspettative: «Le cose vanno male, siamo in difficoltà. Non possiamo avere paura di giocare».

Dopo l’ultimo pareggio, De Gea ha analizzato con lucidità il momento della Fiorentina, spiegando che la squadra deve restare unita e continuare a credere nei propri mezzi: «Sicuramente nessuno si aspettava questo inizio di stagione. Non abbiamo ancora vinto e la situazione è difficile, ma dobbiamo restare positivi». Il portiere ha comunque voluto sottolineare un aspetto incoraggiante: «La partita sembrava persa, ma abbiamo avuto una buona reazione e per poco non l’abbiamo vinta. In questo momento dobbiamo aggrapparci a ogni segnale positivo».

Quando gli è stato chiesto se questo periodo possa ridimensionare le ambizioni della Fiorentina, De Gea è stato chiaro: «Se non crediamo noi per primi, chi deve farlo? Dobbiamo crederci più di tutti, alzare il livello e cominciare a vincere. La Serie A è difficile, ma dobbiamo restare uniti, insieme ai tifosi. Anche per loro è dura, ma dobbiamo andare avanti tutti nella stessa direzione».

Analizzando le cause del calo della Fiorentina, De Gea non ha cercato alibi e ha mostrato una mentalità da leader: «Se abbiamo paura di giocare, allora non meritiamo questa maglia. Giochiamo per la Fiorentina e non possiamo farci schiacciare dalla pressione. Alcuni giovani possono sentirla di più, ma è proprio adesso che dobbiamo dimostrare carattere e coraggio».

Infine, De Gea ha commentato anche l’utilizzo del VAR, evidenziando le difficoltà di adattamento che riguardano tutte le squadre: «È un po’ un caos. A volte le decisioni ti favoriscono, altre no. Ma questo è il calcio moderno e dobbiamo accettarlo».

In conclusione, le parole di De Gea rappresentano un segnale forte per l’ambiente viola. La Fiorentina deve ritrovare fiducia, compattezza e voglia di vincere. Solo attraverso l’impegno e la determinazione sarà possibile superare questo momento negativo e restituire entusiasmo ai tifosi.

