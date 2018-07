De Laurentiis in pole per rilevare il Bari! E’ sfida a Lotito

Aurelio De Laurentiis è pronto a sfidare Claudio Lotito per rilevare il Bari. Grande asse Napoli-Bari?

Un grande asse del Sud per rilanciare il Bari? Il presidente Aurelio De Laurentiis sta pensando di acquistare il club barese e ha già dato mandato all’avvocato Mattia Grassani di curare l’operazione. L’avvocato, scrive La Gazzetta dello Sport, fa la spola tra il Comune e la sede della FIGC e nelle prossime ore darà l’annuncio della nascente Società Sportiva Città di Bari di Aurelio De Laurentiis. Sì, il presidente del Napoli vuole far rinascere il Bari e dopo aver acquistato il club campano sogna di acquistare anche il club pugliese.

SSC Bari come SSC Napoli. Il presidente avrebbe avuto ampie rassicurazioni dal sindaco Decaro ma la concorrenza è ampia. C’è la cordata del presidente Lotito che lascerebbe la gestione della Salernitana a Mezzaroma, per poi acquistare il Bari. C’è anche una cordata locale sostenuta dal presidente del Torino Cairo. Insomma, i grandi patron del nostro calcio si sono mobilitati per far rinascere il calcio a Bari. ADL, che acquistò il Napoli dopo il fallimento facendolo ripartire dalla D, è pronto a un altro colpo di scena. La Commissione valutatrice si riunirà alle 12, dopo la scadenza della presentazione delle domande, e prenderà una decisione. ADL è in pole per rilevare il Bari.