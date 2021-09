De Laurentiis, allarme Leicester: «Il problema è farsi accettare da Boris Johnson»

Aurelio De Laurentiis lancia l’allarme verso la gara contro il Leicester: le dicharazioni del presidente del Napoli

Aurelio De Laurentiis, ai microfoni di DAZN dopo Napoli-Juve, parla della situazione verso la gara di Europa League contro il Leicester.

«Ad oggi il problema è ancora farsi accettare da Boris Johnson in Inghilterra, senza portiere sarebbe assurdo giocare. Marchetti mi ha detto: ‘Il tuo messaggio alla UEFA lo abbiamo girato al governo inglese, così come i tanti messaggi arrivati da tuoi colleghi perché molte altre squadre si trovano nella stessa situazione’. La nostra fortuna è che si gioca giovedì l’Europa League, a contrario della Champions. Dispiace per gli altri club ma ognuno gioca la sua partita».