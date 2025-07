De Laurentiis gasa Napoli: l'annuncio di calciomercato

De Laurentiis gasa Napoli: l’annuncio in ottica calciomercato. Le dichiarazioni del presidente azzurro sui colpi in entrata

Dopo una prima fiammata di mercato a metà giugno, con gli arrivi di Luca Marianucci e del colpo da sogno Kevin De Bruyne, il silenzio aveva iniziato a serpeggiare tra i tifosi del Napoli. A riaccendere l’entusiasmo ci ha pensato il presidente Aurelio De Laurentiis che, dal palco di un evento a Pompei, ha promesso una nuova ondata di acquisti per accontentare Antonio Conte.

Intervistato da Serena Autieri, il presidente ha toccato i temi più caldi, a partire dal suo rapporto con i tifosi: «Sia nel cinema che nel calcio lavoro per la gente e quindi io ringrazio loro, la gente». Ha poi ribadito la sua totale fiducia nel nuovo tecnico, blindandolo sulla panchina azzurra: «Conte è bravissimo, è il miglior allenatore che potessimo avere. Lo abbiamo ancora con noi e ce lo teniamo stretto».

La dichiarazione più attesa, però, è arrivata sul calciomercato. De Laurentiis ha garantito che il lavoro del club non si è fermato. Alla domanda su possibili nuovi acquisti, la sua risposta è stata netta e ha riacceso i sogni dei tifosi: «Nuovi colpi? Presto al Napoli arriveranno tanti nuovi giocatori».

Infine, ha dato appuntamento a tutti per l’inizio della nuova stagione nel ritiro di Dimaro, confermando la sua presenza al fianco della squadra. «Io il 17 sarà a Giffoni, ma poi volerò subito in Trentino e vi aspetto tutti lì». Con la benedizione del presidente e la promessa di rinforzi, l’attesa per la nuova era targata Conte è ora più alta che mai.