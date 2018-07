De Laurentiis svela: «Sogno nuovo stadio e nuovo centro sportivo modello Manchester City»

Aurelio De Laurentiis parla dei progetti futuri del suo Napoli. Il numero uno azzurro progetta il nuovo stadio e il nuovo centro sportivo

Il Napoli, almeno per una notte, ha sognato Cristiano Ronaldo. Il portoghese è stato offerto ai partenopei ma ADL, dopo averci pensato, ha detto no. Aurelio De Laurentiis però lavora per far crescere ancora il Napoli e pensa a nuove strutture e a un nuovo centro sportivo stile Manchester City: «L’intenzione è, oppure sarebbe, quella di poter avere dodici campi da gioco, sul modello del Manchester City – dice al Corriere dello Sport – Ho mandato lì gli architetti a studiarlo, per averlo come punto di riferimento. Ci dovrebbero essere gli alberghi, gli uffici, il settore giovanile. E la prima squadra, invece, rimarrebbe a Castel Volturno. Sarebbe bello chiudere l’iter in 3 anni».

Il presidente ha parlato anche del nuovo stadio: «Potremmo non stare dentro al Comune di Napoli ma chiaramente nella Regione Campania, con cui ho interloquito recentemente e con effetti che mi sembrano positivi. Pensiamo che sia conveniente per tutti fare in modo che la struttura nasca nei pressi di zone servite dalle ferrovie. La logistica è importante e il pubblico ha priorità assoluta. Vorrei uno stadio da trentamila posti, ma proiettato nel futuro, capace di essere accogliente ma anche d’aprirsi a spettacoli d’altro genere, penso ad esempio i concerti. Con una sua acustica che arrivi ad ogni settore e una manutenzione che non pregiudichi poi l’attività centrale, che rimarrebbe il calcio. Una funzionalità ampia, insomma».